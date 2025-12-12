Liverpool, Salah (imago)

Nuovi aggiornamenti sul caso Salah: dopo l’esclusione in Champions League, l’egiziano è stato convocato per Liverpool-Brighton

Punizione terminata. Come riportato da Sky Sports UK Mohamed Salah ci sarà per la sfida tra Liverpool e Brighton, e questa non può che essere una gran notizia per i tifosi Reds. Dopo il caso scoppiato questa settimana, con l’egiziano che ha attaccato Slot per non esser stato schierato nella sfida contro il Leeds, ora pare essere tutto rientrato – almeno per il momento.

Una reazione dell’allenatore olandese c’è stata: l’esclusione dell’ex Roma dalla sfida di Champions League contro l’Inter. E questo potrebbe essere bastato per far tornare il numero 11 sui propri passi. Nella giornata di oggi, infatti, è andato in scena un incontro vis-a-vis tra i due, il quale sembra aver risolto la vicenda.

Salah verrà dunque convocato per la sfida contro il Brighton in programma sabato pomeriggio, ma chissà che con possa essere l’ultima apparizione in maglia Liverpool. Dalla prossima settimana, infatti, l’esterno sarà impegnato con il suo Egitto in Coppa d’Africa, dalla quale rientrerà solamente a gennaio inoltrato.

In tal senso, con il mercato aperto, non può essere esclusa nessuna ipotesi di cessione – come d’altronde fatto intendere dallo stesso calciatore. Forse ancora troppo presto, ma intanto in casa Liverpool sono pronti a riaccogliere l’egiziano.