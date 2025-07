Liverpool, ritirata la maglia numero 20 di Diogo Jota: è ufficiale

Il Liverpool ha comunicato che ritirerà la maglia numero 20 in onore di Diogo Jota

È ormai trascorsa più di una settimana da quel terribile giovedì mattina del 3 luglio.

La scomparsa di Diogo Jota in un incidente stradale in Spagna ha scosso tutti: dai suoi compagni di squadra al Liverpool ai familiari, dai tifosi dei Reds ai normali appassionati di calcio.

Come gesto per mostrare la propria vicinanza ai suoi cari, il club inglese ha deciso di pagare i restanti due anni di contratto del calciatore portoghese alla sua famiglia.

Ma non è finita qui, perché i Reds hanno avuto un’altra bella iniziativa per onorare Diogo Jota, resa nota con questo tweet: “Il Liverpool FC ritirerà la maglia numero 20 da tutti i livelli del club in onore e in memoria di Diogo Jota“.