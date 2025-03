Liverpool-PSG, le formazioni ufficiali

Alisson Becker, Liverpool (Imago)

Le formazioni ufficiali di Liverpool-PSG, sfida valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League

Lo 0-1 dell’andata maturato mercoledì scorso al Parc des Princes lascia in bilico la qualificazione ai quarti di finale.

In Francia, una partita da 27 tiri totali a 2 in favore di Donnarumma e compagni, è stata decisa dalla rete realizzata da Harvey Elliot all’87° minuto.

I ragazzi di Luis Enrique sono adesso volati in Inghilterra con l’obiettivo di ribaltare il risultato in trasferta e raggiungere la vincente del doppio confronto tra Club Brugge e Aston Villa.

A circa un’ora dal fischio d’inizio del signor Kovacs, ad Anfield sono state rese note le formazioni ufficiali di Liverpool-PSG, in campo alle ore 21:00.

Dove vedere il match in tv e in streaming

La partita di Champions League tra Liverpool e Paris Saint-Germain in programma alle ore 21:00 italiane sarà visibile in tv in esclusiva per gli abbonati Sky al canale Sky Sport 253.

In alternativa, sarà possibile seguire in streaming la diretta dell’incontro nell’applicazione Sky Go o su NOW.

Ousmane Dembélé e Bradley Barcola, PSG (Imago)

Champions League, le formazioni ufficiali di Liverpool-PSG

LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Diaz; Jota. A disposizione: Jaros, Kelleher, Endo, Nunez, Chiesa, Jones, Gakpo, Elliott, Tsimikas, McConnell, Quansah. Allenatore: Arne Slot

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Neves, Vitinha, Ruiz; Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola. A disposizione: Safonov, Tenas, Kimpembe, Goncalo Ramos, Doué, Lee, Lucas Hernandez, Mayulu, Zaire-Emery, Lucas Beraldo, Mbaye. Allenatore: Luis Enrique