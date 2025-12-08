La probabile formazione del Liverpool di Arne Slot contro l’Inter

Il Liverpool si prepara ad affrontare l’Inter di Cristian Chivu in una sfida dal sapore speciale. L’appuntamento è alle 21:00 di martedì 9 dicembre a San Siro, ed è valido per la 6ª giornata di Champions League.

Se l’Inter è reduce dalla incoraggiante vittoria per 4-0 contro il Como, i Reds stanno affrontando un periodo particolarmente complicato, con una sola vittoria nelle ultime 6 partite. Per il resto 2 sconfitte e 3 pareggi.

Numerosi assenti tra le fila del Liverpool, prima fra tutte quella di Mohamed Salah, rimasto in Inghilterra per decisione della società dopo le sue dichiarazioni alla terza panchina consecutiva. Ma non solo, mancano anche Cody Gakpo e Federico Chiesa, out per influenza.

Di seguito riportiamo la probabile formazione di Arne Slot per affrontare i nerazzurri, vice campioni d’Europa in carica.

Liverpool, la probabile formazione contro l’Inter

Con numerose defezioni, Arne Slot dovrebbe mettere comunque in campo il suo solito 4-2-3-1. In porta ovviamente Alisson, e davanti a lui la coppia centrale Konaté-Van Dijk, poi sulle fasce Joshua Bradley a destra e Robertson a sinistra. In mezzo al campo, invece, Gravenberch e Alexis Mac Allister a impostare il gioco.

Nonostante le assenze, poi, l’attacco è stellare. A sostenere l’unica punta Isak, arrivato in estate dal Newcastle per circa 150 milioni di euro, ci sarà un terzetto d’eccezione. Florian Wirtz al centro (a sua volta acquistato per circa 150 milioni in estate), Szoboszlai a destra e un altro acquisto da 80 milioni come Hugo Ekitiké a sinistra.

LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Bradley, Konaté, Van Dijk, Robertson; Mac Allister, Gravenberch; Szoboszlai, Wirtz, Ekitiké; Isak. Allenatore: Arne Slot.

Dove vedere Inter-Liverpool

Inter-Liverpool, sfida valida per la sesta giornata di Champions League, andrà in scena a San Siro a partire dalle 21:00 di martedì 9 dicembre. La partita si potrà seguire in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW e Sky Go.