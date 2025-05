Liverpool, circa 50 persone ferite nell’incidente durante la parata: gli aggiornamenti

Durante la festa scudetto del Liverpool, un grave incidente ha coinvolto decine di persone: l’aggiornamento.

Una celebrazione attesa e festosa si è trasformata in un momento di terrore nella serata di ieri a Liverpool. Durante la parata per celebrare la vittoria in Premier League, un’auto ha investito la folla accorsa lungo le strade del centro città. Secondo le autorità sanitarie, sono quasi 50 le persone rimaste ferite.

Il North West Ambulance Service ha riferito che 27 persone sono state trasportate in ospedale, mentre altre 20 hanno ricevuto cure mediche direttamente sul posto.

Tra i feriti, anche quattro bambini: uno di loro ha riportato lesioni gravi. L’identità delle vittime non è ancora stata resa nota, ma l’impatto emotivo sull’intera comunità è stato immediato.

La polizia del Merseyside ha confermato l’arresto di un uomo di 53 anni, britannico e residente nell’area di Liverpool, ritenuto il conducente dell’auto. Le prime ricostruzioni parlano di un’azione isolata, che non avrebbe matrice terroristica, come ha spiegato Jenny Sims, vice capo della polizia locale.

Liverpool, indagini in corso e città sotto shock

Secondo quanto dichiarato dalle forze dell’ordine, l’indagine è ancora in corso, ma si esclude al momento ogni collegamento con gruppi estremisti o motivazioni ideologiche. Si tratta, con ogni probabilità, di un gesto individuale su cui gli inquirenti stanno cercando di fare piena luce.

L’incidente ha gettato un’ombra cupa su una giornata che doveva essere storica e festosa per la città di Liverpool. Migliaia di persone avevano affollato le strade per celebrare il ritorno del titolo nazionale, ma l’atmosfera si è rapidamente trasformata in caos e paura.

Il sindaco di Liverpool ha espresso solidarietà alle famiglie delle vittime e ha annunciato che le celebrazioni ufficiali previste nei prossimi giorni saranno riviste, nel rispetto di chi è rimasto ferito. Anche il club ha rilasciato una nota di cordoglio: “I nostri pensieri e le nostre preghiere vanno a coloro che sono stati colpiti da questo grave incidente”.