“The story continues”: l’ennesima stagione da record di Mohamed Salah con il Liverpool

L‘eterno Mohamed Salah: all’ottava stagione a Liverpool l’attaccante egiziano infrange record e continua a scrivere la storia dei Reds

Mohamed Salah, again. L’attaccante egiziano ha concluso la sua ottava stagione a Liverpool con 5 premi e nuovi record infranti. Il numero 11 dei Reds è stato fondamentale dentro e fuori dal campo, in un’annata di grandi cambiamenti ad Anfield.

L’addio di Jürgen Klopp e l’arrivo in panchina di Arne Slot non hanno avuto un impatto negativo sulla squadra. Anzi, sotto la guida dell’olandese il Liverpool ha conquistato la sua ventesima Premier League e le giocate di Salah sono state decisive per la vittoria del campionato.

38 partite, 29 gol e 18 assist. Questi sono i numeri in Premier dell’ex Fiorentina e Basilea che, a 32 anni, ha dominato la classifica dei marcatori e degli assistman.

Per l’egiziano, la stagione da poco terminata sembrava poter essere l’ultimo ballo con il “suo” Liverpool. Le voci del mancato rinnovo lasciavano pensare a un sofferto addio a fine anno, un colpo di scena ad Anfield visto l’amore reciprocamente dichiarato tra il giocatore e la società inglese.

Liverpool-Salah, il lieto fine

Il magico scenario di Anfield e un trono d’oro. Con gli onori riservati a un re e la frase “The story continues“, l’11 aprile il Liverpool ha annunciato il tanto atteso prolungamento del contratto di Mohamed Salah. L’egiziano ha esteso l’accordo fino al 2027, anno in cui l’attaccante vestirà per il decimo anno la maglia dei Reds. In una recente intervista al canale della Premier League l’esterno ha dichiarato: “Penso che in nessun altro club riceverei lo stesso amore che ricevo a Liverpool“.

Il campione ha ripagato la fiducia della società e l’affetto dei tifosi con l’ennesima stagione ad altissimi livelli. Salah ha concluso l’anno con 52 partite, 34 gol e 23 assist tra Premier, Champions League e Carabao Cup. L’egiziano è stato nominato MVP del campionato, miglior giocatore dell’anno per la Football Writers’ Association e ha vinto il Golden boot e il Playmaker award per il maggior numero di gol e di assist in Premier. Salah è stato il protagonista del ventesimo successo in patria del Liverpool. In alcuni casi, il numero 11 ha risolto da solo le partite. Il 22 dicembre 2024, l’attaccante ha segnato una doppietta e servito 2 assist in 40 minuti nel clamoroso successo per 3-6 del Liverpool contro il Tottenham in casa degli Spurs. Una prestazione eccezionale che ha permesso ai Reds di restare in vetta alla classifica della Premier.

“Ero un bambino che voleva solo giocare a calcio”

In una conferenza stampa, Jürgen Klopp dichiarò che la bontà d’animo di Mohamed Salah supera il talento del giocatore. L’attaccante ha più volte raccontato il suo percorso e di come il suo sogno sia diventato realtà: “Sono nato e cresciuto a Nagrig, un villaggio dell’Egitto. Ho sacrificato la mia vita per il calcio, viaggiavo 4 ore al giorno per andare ad allenarmi a Il Cairo e tornare a casa“.

Salah ha dichiarato di essere stato “un bambino che voleva solo giocare a calcio” e che con speranza e dedizione ha atteso di scoprire cosa gli avrebbe riservato il futuro. Nelle scuole egiziane i bambini studiano la vita del giocatore. Il Ministero dell’Istruzione, infatti, ha inserito nel programma scolastico la vita di Salah, visto come un modello per le generazioni future. La stagione dell’attaccante entrerà nei libri di storia del Liverpool. All’ottavo anno ad Anfield, il numero 11 continua a stupire e il rinnovo getta le basi per un altro biennio a caccia di vittorie. Gli avversari sono avvisati: “The story continues“.