Federico Chiesa è nella lista Champions del Liverpool: è ufficiale
“Confermato: Federico Chiesa è stato aggiunto alla nostra rosa della Champions League”, si legge in una nota ufficiale del Liverpool.
L’ex giocatore della Juventus sostituirà Giovanni Leoni, alle prese con una lesione del legamento crociato anteriore rimediata nel match di Carabao Cup di qualche giorno fa contro il Southampton.
Nel comunicato ufficiale sul sito dei Reds, si legge: “La UEFA ha approvato la richiesta di aggiungere l’italiano alla “Lista A” dei Reds, in linea con il nuovo regolamento che consente un cambio in caso di un’assenza prolungata”.