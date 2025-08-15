Liverpool, ufficiale l’arrivo di Leoni: il comunicato

Ora è ufficiale: Giovanni Leoni è un nuovo giocatore del Liverpool. Il difensore passa ai Reds per 35 milioni di euro bonus compresi

Giovanni Leoni è un nuovo giocatore del Liverpool. I Reds hanno annunciato l’arrivo del difensore con un comunicato ufficiale.

Sul classe 2006 c’erano diversi club italiani, ma il Liverpool ha battuto la concorrenza con un’offerta da 35 milioni di euro bonus inclusi (31 di parte fissa e 4 di bonus).

Per il Parma, che avrà il 10% sulla futura rivendita del giocatore, si tratta della quarta cessione più remunerativa nella sua storia.

Di seguito la nota del Liverpool.

Liverpool, il comunicato su Leoni

“Il Liverpool ha completato il trasferimento del difensore Giovanni Leoni dal Parma. Il difensore diciottenne si unisce ai campioni della Premier League dopo aver superato le visite mediche e firmato un contratto a lungo termine all’AXA Center nella giornata di oggi“.

Il difensore ha rilasciato una prima intervista ai canali ufficiali dei Reds: “Sono davvero felice di essere qui. È una grande sensazione e mi sento davvero onorato, quando ho visto dell’interesse del Liverpool ho pensato: ‘Questo è incredibile’“.

Il saluto di Leoni al Parma

Leoni ha inoltre salutato il Parma con un lungo messaggio sui social: “Un anno che non dimenticherò mai. Indossare questa maglia è stato un privilegio ed un orgoglio“.

Ha concluso così: “Grazie alla società, ai miei compagni, a tutte le persone che ogni giorno lavorano per il Parma e ai tifosi gialloblù. Mi avete fatto sentire parte di una famiglia e mi avete aiutato a crescere. Vi porterò sempre nel mio cuore“.