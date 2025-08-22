Liverpool, Slot: “Leoni gioca come se fosse qui da tanto tempo, lo consideriamo un gran talento”

Arne Slot, allenatore Liverpool (Imago)

Subito un grande impatto per Giovanni Leoni al Liverpool: lo ha confermato Arne Slot in conferenza stampa

Tante aspettative nei confronti di Giovanni Leoni, trasferitosi dal Parma al Liverpool per più di 30 milioni di euro. Il 18enne azzurro ha lasciato l’Italia per trasferirsi in Inghilterra, dove è subito riuscito ad ambientarsi nel migliore dei modi.

Parola di Arne Slot, allenatore dei Reds, che nella conferenza stampa organizzata a pochi giorni dalla partita contro il Newcastle ha elogiato il classe 2006 romano.

“Leoni è un bel ragazzo, come la maggior parte degli italiani. Si è allenato con noi tre volte, considerando quanto è costato si poteva pensare che fosse già più grande della sua età ed è esattamente ciò che ho notato. A 18 anni è arrivato e ha iniziato subito a giocare con i suoi nuovi compagni come se fosse qui da tanto tempo.

È impressionante vedere quanto sia alto, veloce, sicuro con la palla, c’è un motivo se abbiamo pagato quel prezzo per lui, proprio perché lo consideriamo un grande talento. Il suo inserimento racconta anche tanto della nostra squadra, se arrivi in questo club e in questo gruppo ti senti subito a tuo agio, è un ottimo ambiente per iniziare la carriera nel Liverpool”.