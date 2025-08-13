Fatta per Leoni al Liverpool: il calciatore partirà in mattinata
Fatta per il trasferimento di Giovanni Leoni al Liverpool: al Parma andranno 35 milioni di euro bonus compresi
Scambio di documenti completato tra il Liverpool e il Parma per Giovanni Leoni. Il difensore italiano passa ai Reds per 35 milioni di euro bonus compresi (31+4).
Gli emiliani, poi, manterranno anche il 10% sulla futura rivendita del giocatore.
Il classe 2006 lascerà l’Italia in mattinata per volare a Liverpool dove svolgerà le visite mediche e firmerà il contratto.
Quella di Leoni per il Parma è la quarta cessione più remunerativa di sempre dopo quelle di Buffon, Crespo e Thuram.