Liverpool, Anfield si ferma al 20′ per Diogo Jota e Andre Silva

La partita tra Liverpool e Bournemouth si è fermata per pochi secondi al 20′: i tifosi hanno omaggiato Diogo Jota e Andre Silva

Nella gara di oggi tra Liverpool e Bournemouth, Anfield ricorda Diogo Jota e suo fratello Andre Silva. I due giocatori sono scomparsi poco più di un mese fa in un tragico incidente.

Già nel pre partita, i tifosi dei Reds hanno omaggiato i due fratelli con coreografie e dedicando loro lo storico coro “You’ll never walk alone“. Anche in campo molti giocatori erano commossi, soprattutto Mohamed Salah, che ha giocato per cinque anni insieme all’esterno portoghese.

Al ventesimo minuto la gara si è fermata per qualche secondo: Diogo Jota indossava la maglia numero 20, ritirata dal Liverpool dopo la sua scomparsa.

Il gioco è ripreso poco dopo tra gli omaggi e l’emozione del pubblico e degli stessi giocatori.

