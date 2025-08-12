Liverpool, contatti positivi per Giovanni Leoni: il punto

Il Liverpool ha avuto dei contatti positivi per Giovanni Leoni

Il Liverpool Campione d’Inghilterra ha manifestato un interesse deciso per Giovanni Leoni, e ora ha avuto dei contatti positivi. Ci sono i presupposti per chiudere l’operazione col Parma.

Per lasciare partire il difensore, il club italiano ha fatto il prezzo: 30 milioni + bonus, ed è una situazione che potrebbe subire un’accelerata potenzialmente decisiva nelle prossime ore, per poi arrivare alla conclusione.

I Reds di Slot hanno già speso diversi milioni nel calciomercato in corso, ma questo aspetto non viene visto come un problema.

Il Parma, dal canto suo, sarebbe ben contento di poter fare un’operazione con un club così importante.