Conor Bradley (IMAGO)

Il terzino destro del Liverpool dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico nei prossimi giorni: in dubbio la sua presenza ai playoff

Brutto infortunio per Conor Bradley. Il terzino destro del Liverpool si è infortunato in occasione della sfida di Premier League tra i Reds e l’Arsenal.

Ecco il comunicato del Liverpool sulle sue condizioni: “Il terzino destro ha accusato il problema nelle fasi finali della partita di Premier League di giovedì sera in trasferta contro l’Arsenal. Bradley si sottoporrà a un intervento chirurgico nei prossimi giorni e inizierà successivamente un periodo di riabilitazione presso l’AXA Training Centre. Al momento non è stata stabilita alcuna tempistica per il suo ritorno all’attività agonistica”.

La notizia riguarda anche la Nazionale di Gattuso. Vista la gravità dell’infortunio, le possibilità che Bradley possa saltare lo spareggio playoff con l’Italia sono molto alte.

Vedremo dunque se il terzino, a seguito dell’intervento, riuscirà a recuperare e a essere presente in occasione della semifinale dai playoff in programma giovedì 26 marzo alle ore 20:45 alla New Balance Arena di Bergamo.