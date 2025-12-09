Arrivano novità sugli assenti del Liverpool in vista della trasferta contro l’Inter: le ultime su Chiesa e Salah

Il Liverpool dovrà fare a meno di Federico Chiesa e Mohamed Salah in vista della trasferta di Champions League contro l’Inter a Milano.

L’italiano anche nella mattinata di martedì 9 dicembre non si è sentito bene e non farà quindi parte della rosa che affronterà i nerazzurri.

Intanto, sui propri profili Instagram l’ala egiziana ha pubblicato una storia dove si allena da solo nel centro sportivo del club inglese.

Resteranno da capire in futuro eventuali novità sulla vicenda, con i Reds che intanto non avranno a disposizione nemmeno Gakpo per la sfida agli uomini di Chivu.

Inter-Liverpool, assenti Chiesa e Salah

Mentre l’assenza di Salah per la trasferta di Champions League era ormai certa, come confermato anche dall’allenatore del Liverpool Arne Slot ai microfoni di Sky Sport, è arrivata la conferma anche per quella di Federico Chiesa. L’ex Juventus non si è sentito bene e non partirà dunque da Liverpool per raggiungere i compagni in Italia.

L’ala egiziana lo scorso anno aveva chiuso la sua miglior stagione in Premier mettendo a referto 29 gol e 18 assist, firmando poi un rinnovo biennale. Ma la posizione del giocatore è oggi da rivalutare: intanto, resta l’assenza pesante per la gara contro l’Inter.