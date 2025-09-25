Federico Chiesa sostituirà Leoni nella lista UEFA del Liverpool: si attende solo l’ufficialità

Federico Chiesa sarà nella lista UEFA del Liverpool

A seguito dell’infortunio di Giovanni Leoni alle prese con la lesione del legamento crociato sinistro, il Liverpool ha deciso di inserire nella lista UEFA Federico Chiesa: manca solo l’annuncio ufficiale.

Il calciatore ex Juve, inizialmente escluso dalla lista dei nomi per la Champions League diramata da Slot, prenderà il posto dell’ex Parma, il cui esordio con la maglia dei Reds è durato poco più di 70 minuti.

Dal sogno all’incubo. Nel match contro il Southampton infatti, valido per il terzo turno di Carabao Cup, Leoni ha avvertito dei forti dolori al ginocchio al termine di un contrasto con un giocatore avversario: il difensore classe 2006 si è mostrato subito chiaramente dolorante e ha dovuto abbandonare il campo in barella, con gli esami successivi che hanno confermato la lesione del legamento crociato.

Sarà dunque Chiesa a sostituire l’ex Parma nella lista UEFA del Liverpool: si attende solamente l’annuncio ufficiale da parte del club inglese.