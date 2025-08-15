Liverpool, Chiesa: “Dedico il gol a Diogo. Futuro? Sono molto felice qua”

Federico Chiesa ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il suo primo gol con il Liverpool in Premier League: le sue parole

Federico Chiesa ha trovato il suo primo gol in Premier League con la maglia del Liverpool. L’esterno italiano ha segnato il 3-2, prima del poker firmato da Salah poco dopo.

Una rete molto importante per l’ex Juventus, che non aveva ancora segnato in campionato, ed è reduce da una stagione non semplice.

Nel post partita, Chiesa ha parlato ai microfoni di Sky Sport, dedicando il gol a Diogo Jota e commentando anche il suo futuro.

Di seguito le sue dichiarazioni complete.

Liverpool, Chiesa: “Slot mi ha sempre incoraggiato”

Chiesa ha cominciato parlando proprio di Diogo Jota: “Io parto dal pensiero dopo il gol: è andato a Diogo, a suo fratello e alla sua famiglia. Oggi è stato veramente molto toccante: finire la partita vincendo così è stata una grande emozione. Da lassù Diogo mi ha aiutato a spingere dentro quel pallone, voglio credere che sia andata così“.

Ha proseguito commentando la fiducia di Slot nei suoi confronti: “Un gol ripaga sempre: dove mi mette il mister io gioco. Sono arrivato con grande difficoltà qua perché i ritmi sono diversi: dopo un anno mi sono tolto questa soddisfazione. Il mister mi ha dato una chance e mi ha sempre dato parole di incoraggiamento“.

L’esterno ha concluso parlando così del suo futuro: “Parleremo con il Liverpool, ma sono sincero: io sono felice qua. Gioco in una delle squadre più forti del mondo: devo aspettare ed essere pronto come stasera, devo dimostrare che posso giocare in questa squadre. Ripeto, il mister si è comportato con me molto bene in questi mesi“.