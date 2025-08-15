Liverpool, Chiesa segna il suo primo gol in Premier League

Federico Chiesa segna il suo primo gol con il Liverpool in Premier League: l’esterno ha trovato la rete sei minuti dopo l’ingresso in campo

Federico Chiesa mette la sua firma sulla vittoria del Liverpool contro il Bournemouth. E lo fa per la prima volta in Premier League: l’esterno non aveva mai segnato in campionato con la maglia dei Reds.

La rete di Chiesa è stata molto importante, infatti ha permesso al Liverpool di ribaltare ancora una volta il match, dopo che le Cherries avevano recuperato i due gol di svantaggio.

L’esterno ha segnato appena sei minuti dopo il suo ingresso in campo, e poco dopo Salah ha chiuso la partita con la rete del definitivo 4-2.

Il Liverpool, dunque, ha centrato la vittoria all’esordio in campionato. E per Chiesa la vittoria è doppia: dopo una stagione complicata, il secondo capitolo con i Reds inizia nel modo migliore.