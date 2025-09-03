Liverpool, Chiesa escluso dalla lista per la Champions League

Federico Chiesa, giocatore Liverpool

Federico Chiesa non giocherà la League Phase della Champions League: Slot lo ha escluso dalla lista del Liverpool

Una super estate per il Liverpool, che ha concluso la sessione di calciomercato spendendo quasi 500 milioni di euro e accogliendo in rosa grandi giocatori del calibro di Wirtz, Frimpong, Isak, Ekitike e non solo.

Rosa migliorata di certo qualitativamente ma anche dal punto di vista numerico, fattore – quest’ultimo – che ha portato Arne Slot a prendere delle decisioni complicate in merito alla registrazione dei giocatori convocabili per la League Phase di Champions League.

L’allenatore olandese ha infatti escluso Federico Chiesa dalla lista, includendo invece tutti i nuovi arrivati tra cui anche l’azzurro Giovanni Leoni.

Esclusione certamente pesante per l’ex Juventus, che è rimasto in Inghilterra con l’obiettivo di giocarsi le proprie possibilità nel corso della stagione. Finora ha avuto parzialmente modo di farlo, entrando dalla panchina in tutte e tre le partite di Premier giocate fino a questo momento – e rendendosi decisivo nella vittoria contro il Bournemouth – ma non è bastato per convincere l’allenatore a inserirlo nella rosa che prenderà parte alle gare di Champions League.

La lista del Liverpool

Portieri: Alisson, Mamardashvili, Woodman;

Difensori: Bradley, Frimpong, Gomez, Kerkez, Konate, Leoni, Robertson, Van Dijk;

Centrocampisti: Endo, Gravenberch, Jones, Mac Allister, Szoboszlai, Wirtz;

Attaccanti: Ekitike, Gakpo, Isak, Ngumoha, Salah.