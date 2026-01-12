Arne Slot ha deciso di schierare dal primo minuto Federico Chiesa per il match di FA Cup contro il Barnsley

Nonostante le voci di calciomercato che parlano di un suo possibile ritorno alla Juventus, Federico Chiesa giocherà titolare nel match di FA Cup contro il Barnsley.

Sono infatti diversi i cambi portati da Arne Slot, dal momento che Konaté, Kerkez, Ekitiké e Wirtz partono dalla panchina.

Nel terzo turno di Fa Cup, che ha visto uscire Crystal Palace e Manchester United, l’allenatore dei Redsha deciso di schierare dal primo minuto il giocatore italiano, che agirà nel tridente insieme a Gakpo e Ngumoha. Di seguito la formazione ufficiale del Liverpool per la sfida contro il Barnsley.

Liverpool (4-2-3-1): Mamardashvili; Frimpong, Gomez, Van Dijk, Roberton; Jones, McAllister; Chiesa, Szoboszlai, Gakpo, Ngumoha. Allenatore: Arne Slot.