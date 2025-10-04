Come cambia la classifica di Premier League dopo le partite del pomeriggio

Cambiano gli equilibri in Premier League dopo le partite del pomeriggio, che hanno aperto la settima giornata di campionato.

Nonostante la stagione sia appena iniziata, sono già chiare alcune candidature per la lotta al titolo. Su tutte quella dell’Arsenal, che alle 16:00 ha battuto per 2-0 il West Ham nel derby di Londra, andando in testa alla classifica a quota 16 punti.

Primo posto che è stato costretto a cedere il Liverpool, a punteggio pieno nelle prime 5 giornate ma già alla seconda sconfitta consecutiva dopo quella col Crystal Palace, questa volta sul campo del Chelsea.

Mentre i reds restano a -1 dalla vetta, fa sul serio anche il Tottenham, che ha battuto per 2-1 il Leeds. Ancora lontano dai discorsi per il primo posto, invece, il Manchester United, nonostante la vittoria per 2-0 contro il Sunderland.

Beffa Liverpool, Estêvão regala la vittoria al Chelsea al 95′

Dopo la vittoria dell’Arsenal, nel match delle 18:30 il Liverpool non è riuscito nel controsorpasso in vetta. A Stamford Bridge ad avere la meglio è stato il Chelsea, in un match rimasto in equilibrio fino alla fine. I blues sono passati in vantaggio dopo 14 minuti con gol di Caicedo, ma i reds erano riusciti a trovare il pareggio con Gakpo al 63′. Alla fine, però, al 95′ è arrivato il gol vittoria di Estêvão.

Il classe 2007 è stato una delle mosse di Maresca a partita in corso, allenatore che è esploso di gioia al gol vittoria, correndo verso la bandierina a esultare insieme a tutta la squadra. Per il giovanissimo brasiliano questo è stato il primo gol in Premier League, costato il primo posto al Liverpool. Il Chelsea resta attardato in classifica, ma con questa vittoria sale momentanemante al sesto posto e si rifa sotto per le posizioni che cntano.

E l’Arsenal va in testa alla Premier League

Poco prima non ha sbagliato l’Arsenal nel derby col West Ham, nel quale partiva con i favori del pronostico che non sono stati traditi. Per i gunners ci hanno pensato prima Rice al 38′, poi Saka su rigore al 67′ a chiudere la partita sul 2-0 finale. La squadra di Arteta prosegue così in un periodo molto positivo, che la vede imbattuta dalla sconfitta del 31 agosto proprio contro il Liverpool, che però ora si vede scavalcato.

È ancora molto presto, ma la lotta al vertice in Premier League è già accesissima, Arsenal a 16 punti, Liverpool a 15 e Tottenham a 14 insieme alla sorpresa Bournemouth. In attesa che da Manchester arrivino risposte, soprattutto dal City, la sfida per il primo posto per ora è sull’asse Londra-Liverpool.