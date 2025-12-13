Dopo essere rimasto a casa contro l’Inter in Champions League, Mo Salah parte dalla panchina in Liverpool-Brighton

L’ultima settimana in casa Liverpool è stata caratterizzata dal “Caso Salah“.

L’attaccante egiziano, che quest’anno sta vedendo sempre meno il campo, ha rilasciato dichiarazioni forti lo scorso weekend. Salah ha infatti spiegato di sentirsi come “Sotto un bus“, oltre a non capire la situazione, in un club per cui ha fatto molto.

Slot non lo ha successivamente convocato contro l’Inter in Champions League, partita in cui il Liverpool è tornato a vincere dopo un periodo di crisi.

Vediamo di seguito le formazioni ufficiali del Liverpool per la partita contro il Brighton in Premier League.

Le scelte di Slot

LIVERPOOL (4-3-2-1): Alisson; Gomez, Konaté, Van Dijk, Kerkez; Jones, Gravenberch,, Mac Allister; Szoboszlai, Wirtz, Ekitiké. Allenatore: Arne Slot.

A disposizione: Mamardashvili, Woodman, ISak, Salah, Chiesa, Robertson, Ramsay, Ngumoha, Lucky.