Cos’è successo ad Anfield durante Liverpool-Bournemouth, gara valida per la prima giornata di Premier League

Episodio di razzismo in Liverpool-Bournemouth. Nel match valido per la prima giornata di Premier League, Antoine Semenyo è stato vittima di un insulto razzista.

Offese provenienti dagli spalti e ricevuti poco prima di battere una rimessa laterale.

L’arbitro Anthony Taylor, che è stato avvisato dallo stesso attaccante del Bournemouth, ha fermato il match per 2′ e ha chiamato capitani e allenatori delle due squadre attivando di fatto il protocollo (che prevede la sospensione della gara in caso di secondo episodio).

Il tifoso è stato prontamente cacciato dallo stadio e la partita è ripresa regolarmente.