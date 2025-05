Auto investe la folla durante la parata del Liverpool: arrestato l’autista

Festa tifosi Liverpool vittoria Premier League (Imago)

Spaventoso incidente durante la festa per la vittoria della Premier League: un’auto travolge la folla di tifosi del Liverpool

Un tragico evento si è verificato in Inghilterra nel tardo pomeriggio di lunedì 26 maggio. Durante le celebrazioni per la vittoria della Premier League, un’auto si è lanciata sulla folla di tifosi del Liverpool travolgendo alcuni pedoni.

Tutto ciò è successo intorno alle ore 18 locali, durante la parata organizzata a seguito del pullman dei Reds.

L’autista sarebbe un cittadino britannico 53enne della zona di Liverpool. L’uomo è stato individuato e arrestato dalla polizia, intervenuta dopo che la vettura si è fermata ed è stata circondata dalla folla inferocita.

Sull’accaduto è intervenuto il Primo Ministro inglese, Sir Kier Starmer, che ha pubblicato questo messaggio: “Le scene di Liverpool sono spaventose: i miei pensieri vanno a tutti i feriti o alle persone colpite. Desidero ringraziare la polizia e i servizi di emergenza per la loro risposta rapida e continua a questo incidente scioccante. Vorrei essere tenuto aggiornato sugli sviluppi e chiedo che venga dato alla polizia lo spazio necessario per indagare.”.

La nota del club

Anche il Liverpool si è espresso sull’incidente con una nota ufficiale diramata nella serata di luendì 26 maggio.

Questo il testo del comunicato: “Siamo in contatto diretto con la polizia del Merseyside in merito all’incidente avvenuto in Water Street verso la fine della sfilata dei trofei di questa sera. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono rivolti a coloro che sono stati colpiti da questo grave incidente. Continueremo a offrire il nostro pieno supporto ai servizi di emergenza e alle autorità locali che stanno affrontando questo incidente”.

Auto investe folla durata parata del Liverpool (screen)

Incidente Liverpool: il comunicato della Premier League

Non si ha ancora un bilancio preciso del numero di feriti ma non si può ancora escludere qualche decesso.

Nel frattempo, anche la Premier League ha diffuso un comunicato sui propri social: “Tutti in Premier League siamo sconvolti dai terribili eventi accaduti questa sera a Liverpool e i nostri più sentiti pensieri vanno a tutti i feriti e alle persone colpite. Siamo stati in contatto con il Liverpool FC e abbiamo offerto il nostro pieno supporto in seguito a questo grave incidente”.