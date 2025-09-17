Liverpool-Atlético Madrid, le formazioni ufficiali
Le scelte ufficiali di Slot e Simeone per la gara di Anfield
Il gol di Morata che chiude i conti, la corsa di Simeone sotto il settore ospiti occupato dai tifosi colchoneros. L’ultima partita europea giocata a porte aperte prima del lockdown. Cinque anni dopo, Anfield e il Liverpool sono pronti a sfidare – nuovamente – l’Atletico Madrid.
La prima giornata di Champions League offre grande spettacolo: da una parte i Reds campioni d’Inghilterra; dall’altra il club spagnolo che d questa stagione parla anche un po’ italiano.
Cinque anni dopo, è ancora Liverpool-Atlético Madrid.
Di seguito le scelte ufficiali di Slot e Simeone.
Liverpool-Atlético Madrid, le formazioni ufficiali
LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Frimpong, Konatè, Van Djik, Robertson; Gravenberch, Witrz, Szoboszlai; Salah, Isak, Gakpo. Allenatore: Arne Slot.
A disposizione: in attesa
ATLÉTICO MADRID (4-4-2): Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Galan; Simeone, Barrios, Galagher, Gonzalez; Raspadori, Griezmann. Allenatore: Diego Simeone.
A disposizione: in attesa
Dove vedere Liverpool-Atlético Madrid in diretta tv e streaming
La gara tra Liverpool e Atlético Madrid, in programma mercoledì 17 settembre alle ore 21, sarà visibile su Sky Sport e in chiaro su TV8.