Liverpool ad Anfield per la prima volta senza Diogo Jota, Slot scrive ai tifosi: “Sarà emozionante”

La lettera di Arne Slota i tifosi del Liverpool prima della doppia amichevole con l’Athletic Bilbao

Il Liverpool torna ad Anfield per la prima volta dopo la vittoria della Premier League. Ma soprattutto, sarà la prima volta dei Reds davanti ai propri tifosi senza Diogo Jota, scomparso tragicamente in un incidente stradale lo scorso 3 luglio.

La squadra di Arne Slot affronterà in una doppi amichevole l’Athletic Bilbao, dando modo a tutti di scendere in campo.

Per ricordare il portoghese, proprio l’allenatore ha scritto una lettera ai tifosi con cui si apre il matchday program che viene distribuito allo stadio.

Con questo messaggio, ha voluto ringraziare anche i suoi giocatori per come hanno affrontato il duro momento.

Liverpool, il messaggio di Slot

Questa la lettera dell’allenatore del Liverpool: “Buon pomeriggio e benvenuti alla nostra doppia prima amichevole prestagionale contro l’Athletic Club. Sarà bello tornare ad Anfield per la prima volta da quando abbiamo alzato il trofeo della Premier League lo scorso maggio, e non vediamo l’ora che quel momento arrivi. Naturalmente, sappiamo che questa sarà anche un’occasione emozionante, essendo la prima volta che giochiamo in casa da quando abbiamo perso Diogo. So che volete esprimere il vostro tributo prima, durante e dopo le partite e so che sentiremo la sua canzone risuonare per tutta la serata. È stato un periodo difficile per chiunque sia connesso al club, ma specialmente per la famiglia di Diogo, sua moglie, i suoi figli e i suoi amici. Non possiamo immaginare il dolore che stanno vivendo e il club continuerà a dare loro tutto il supporto per poter andare avanti. Lo porteremo sempre con noi nei nostri cuori e nei nostri pensieri, ovunque andremo. La morte di Diogo ha avuto un impatto su tutti noi, ma ciò che è stato veramente importante è stato l’amore e l’affetto mostrato dal mondo del calcio, in particolare, naturalmente, dalla community del Liverpool. Ad Anfield, all’AXA Training Centre, a Preston North End e nel nostro recente tour a Hong Kong e Giappone, abbiamo veramente percepito cosa Diogo significasse per tutti, e come i tifosi siano insieme per lui“.

La lettera prosegue così: “Voglio parlare anche della forza e del coraggio dei miei giocatori. Si sono trovati in una delle posizioni più difficili immaginabili, ma il modo in cui sono stati insieme e si sono comportati, dentro e fuori dal campo, è un valore per loro e per questo club. Non avremmo veramente potuto chiedere di meglio dai ragazzi e sono estremamente fiero di tutti loro. Il lostro tour in Asia è stato buono, con tanto duro lavoro sui campi d’allenamento. La preaseason serve per rimettersi in forma e mantenere questa forma e anche se abbiamo avuto un paio di problemi negli ultimi dieci giorni, la maggior parte dei nostri giocatori è tornata in buone condizioni e stiamo facendo il conto alla rovescia per la nuova stagione. La presason serve anche per integrare i nuovi giocatori e penso che il modo in cui i nuovi acquisti si sono inseriti nel gruppo sia stato molto buono. So che tutti accoglierete a braccia aperte Jeremie, Florian, Hugo, Giorgi, Armin, Freddie e Milos e penso che loro abbiano già apito un po’ quanto sia grande e speciale il Liverpool. Questo sentimento può solo crescere, tanto più quanto rimarranno qua. Per adesso, non vedo l’ora di tornare a casa, su un suolo familiare. Il duro lavoro continua“.