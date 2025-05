Trent Alexander-Arnold, Liverpool (Imago)

Il terzino destro, cresciuto tra i Reds, ha informato il club che lascerà al termine del suo contratto

Anche le più belle storie d’amore hanno una fine, e nel calcio questo è più fattuale che mai.

Lo sanno bene a Liverpool, dove negli ultimi anni hanno visto terminare “relazioni” durature e passionali e adesso si preparano a salutare anche Alexander-Arnold, dopo 20 anni insieme.

La notizia riguardante l’addio a fine stagione circolava da tempo, ora a comunicarlo in maniera ufficiale ci ha pensato lo stesso giocatore con un lunghissimo messaggio sui social.

T.A.A. ha infatti scelto di non rinnovare il proprio contratto con i Reds – in scadenza il prossimo 30 giugno -, e adesso ad aspettarlo c’è il Real Madrid.

Il messaggio d’addio

“Dopo 20 anni al Liverpool Football Club, è giunto il momento di confermare che me ne andrò a fine stagione. Questa è senza dubbio la decisione più difficile che abbia mai preso nella mia vita. So che molti di voi si sono chiesti il ​​perché o si sono sentiti frustrati perché non ne ho ancora parlato, ma la mia intenzione è sempre stata quella di concentrarmi esclusivamente sugli interessi della squadra, ovvero assicurarsi il 20° titolo. Questo club è stata tutta la mia vita, tutto il mio mondo, per 20 anni. Dall’Accademia fino ad oggi, il sostegno e l’amore che ho sentito da tutti, dentro e fuori dal club, mi accompagneranno per sempre. Sarò per sempre in debito con tutti voi.

Ma non ho mai conosciuto nient’altro e questa decisione nasce dall’esigenza di affrontare una nuova sfida, di uscire dalla mia zona di comfort e di spingermi oltre i miei limiti sia a livello professionale che personale. Ho dato il massimo ogni singolo giorno in cui sono stato in questo club e spero che voi sentiate che ho ricambiato il mio impegno durante il mio soggiorno qui. Dal profondo del mio cuore ringrazio tutti: i miei allenatori, i miei dirigenti, i miei compagni di squadra, lo staff e i nostri incredibili tifosi per gli ultimi 20 anni. Ho avuto la fortuna di vivere i miei sogni qui e non darò mai per scontati i momenti speciali che ho avuto la fortuna di vivere con tutti voi. Il mio amore per questo club non morirà mai.