Girona, Míchel: “Livaković non vuole giocare, vuole andarsene via”

In conferenza stampa, l’allenatore del Girona Míchel ha parlato della situazione del portiere Livaković: “Non vuole giocare”

Da quando si è trasferito al Girona, a inizio settembre 2025, Dominik Livaković non ha mai disputato un singolo minuto. A partire dal mese di ottobre, il portiere croato – desideroso di giocare da protagonista il Mondiale 2026 – ha comunicato al club spagnolo la volontà di essere ceduto.

Spinto dall’intenzione di cambiare squadra, Livaković ha rifiutato più volte di scaldarsi e scendere in campo. Prima di approdare in Spagna aveva giocato due partite con il Fenerbahçe in agosto, un fattore che gli impedirebbe di trasferirsi a un terzo club a gennaio nel caso accumulasse presenze anche con il Girona.

Nel corso di una conferenza stampa, l’allenatore del Girona Míchel ha parlato apertamente di questo caso: “Livaković non voleva giocare e Gazzaniga è dovuto scendere in campo in Coppa del Re con la febbre a 38°“.

“Questa situazione mi ha fatto incaz*are. Vuole andare via, la sua priorità è giocare il Mondiale“.

I numeri del Girona ne LaLiga

Nel frattempo, neanche i risultati non sorridono al Girona, terzultimo ne LaLiga con la peggior difesa del campionato.

La formazione di Míchel ha incassato 29 reti in 15 partite, e ha collezionato 12 punti, 3 in più del Levante ultimo. Nella prossima giornata di campionato il Girona farà visita alla Real Sociedad di Sergio Francisco.