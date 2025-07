L’Italia femminile è eliminata dall’Europeo: vince l’Inghilterra ai supplementari

La squadra di Andrea Soncin viene eliminata dall’Inghilterra: le Azzurre ko ai tempi supplementari 2-1.

L’Italia femminile è eliminata dall’Europeo.

In finale ci va l’Inghilterra. A fine partita tutta l’amarezza dell’allenatore Soncin per un risultato che fino al 96′ consentiva l’accesso in finale.

Dopo il pareggio delle inglesi un calo fisico e lo svantaggio ai tempi supplementari arrivato su un tap-in su calcio di rigore.