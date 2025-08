Corso da Video Match Official a Lissone: nove promossi e un bocciato a Lissone.

Nella giornata di oggi, domenica 3 agosto, il centro VAR di Lissone ha ospitato il Corso di qualificazione per Video Match Official (VMO) in vista della stagione sportiva 2025/2026.

La sessione conclusiva prevedeva una doppia prova, come riportato dal sito ufficiale dell’AIA.

Da un lato la parte teorica, con quiz sul Regolamento e sul Protocollo VAR; dall’altro la parte pratica, con la simulazione di interventi su episodi tecnici e disciplinari.

Il comunicato dell’Associazione Italiana Arbitri (AIA), come riportato da calvar.it, ha sottolineato che, nel valutare i candidati, sono stati presi in considerazione tre criteri fondamentali: la precisione delle decisioni, la tempestività dell’azione e la qualità della comunicazione con l’arbitro in campo.

I promossi e i bocciati

Al termine della giornata hanno ottenuto l’abilitazione Gianluca Aureliano, Stefano Del Giovane (ex assistente), Davide Ghersini, Antonio Giua, Marco Monaldi, Emanuele Prenna (anch’egli ex assistente), Alessandro Prontera, Daniele Rutella e Alberto Santoro.

Non ha passato la prova invece Francesco Cosso, della sezione di Reggio Calabria, unico bocciato tra i partecipanti al corso.

Con la definizione della nuova squadra di VMO, l’AIA punta a rafforzare la qualità e l’affidabilità del servizio VAR in vista della prossima stagione, confermando la crescente importanza della tecnologia nel calcio moderno.