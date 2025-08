Amichevole di prestigio per l’Atalanta, che sfida il Lipsia in Germania

L’Atalanta scende in campo nella prima amichevole stagionale. I nerazzurri sono volati in Germania per affrontare il Lipsia di Ole Werner.

La sfida tra i bergamaschi e i tedeschi segna l’inizio dell’era Juric sulla panchina dell’Atalanta. Dopo 9 anni e 439 partite, Gian Piero Gasperini ha salutato la Dea e ha accettato la proposta della Roma.

L’Atalanta è alle prese con il caso Lookman. Come vi abbiamo raccontato, i nerazzurri hanno rifiutato l’ultima offerta dell’Inter. In segno di protesta, il nigeriano ha cancellato le foto con la maglia dell’Atalanta dal suo profilo Instagram.

Juric, dunque, dovrà fare i conti con l’ammutinamento della stella africana.

Lipsia-Atalanta, le formazioni ufficiali

LIPSIA (4-3-3): Vandervoort; Baku, Orbán, Castello Jr., Raum; Seiwald, Schlager, Baumgartner; Bakayoko, Openda, Diomande. All. Ole Werner

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Scalvini; Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta; De Ketelaere, Sulemana; Pasalic. All. Ivan Juric

Dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La prestigiosa amichevole tra Lipsia e Atalanta sarà trasmessa in diretta sull’app DAZN.