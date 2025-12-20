Lippi: “Agnelli simbolo della Juventus. Con Elkann si può continuare questa tradizione”

Le parole di Marcello Lippi a Gianlucadimarzio.com sul rapporto con la famiglia Agnelli e sui valori bianconeri

Nelle ultime settimane in casa Juventus si è parlato molto della volontà di Tether di acquisire l’intera quota di Exor nel club. E le parole di John Elkann sono state chiare: la Juve non si vende. Anche per continuare una tradizione familiare che “nel corso di un secolo ha ingrandito la Juve, l’ha resa forte, accudita nei momenti difficili e festeggiata nei tanti momenti felici“.

Società, “e valori” non in vendita, dice Elkann. Un messaggio forte condiviso anche da chi la juventinità l’ha vissuta a pieno. “La famiglia Agnelli è una dinastia che da quasi un secolo rappresenta anche il calcio italiano nel mondo e ha fatto della Juventus un simbolo per tutti gli appassionati di sport“, ha commentato Marcello Lippi ai microfoni di Gianlucadimarzio.com.

Le parole di Marcello Lippi

Sulla panchina bianconera sono passati tanti allenatori ma uno tra i più vincenti è proprio Marcello Lippi con 13 trofei vinti in Italia e in Europa. Tra Scudetti, Champions League e Coppe internazionali è stato parte integrante di questo secolo di storia e non mette in dubbio la scelta del club sul mantenere le quote.

“Credo che con John Elkann si possa e si debba continuare questa tradizione fatta di stile, valori e successi. E credo che la tifoseria bianconera debba continuare a sostenere la proprietà, il Club e la squadra con la stessa passione di sempre“, ha spiegato.

Lippi: “Alla Juve siamo sempre rimasti uniti”

In questi anni alla guida bianconera le varie difficoltà e gioie si sono sempre affrontante con la stessa filosofia: “Nei miei due cicli da allenatore, siamo ripartiti dopo alcuni anni di scarsi successi. Ma rimanendo uniti, determinati, sostenuti dalla proprietà e dai tifosi siamo riusciti a raggiungere grandi risultati“.

Sguardo al passato, ma anche al presente: “Credo che anche la Juve di oggi stia provando a costruire un futuro di nuove vittorie, con unità e fiducia“. La storia si ripete, sempre nel segno della juventinità. Parola di Marcello Lippi.