Un amore eterno. Lionel Messi è stato premiato da SPORT come “Giocatore più amato nella storia del Barcellona”

Certi amori non finiscono e la conferma arriva da Barcellona. Oggi, 19 novembre, in occasione del Gala Valores il quotidiano spagnolo SPORT ha insignito Lionel Messi del premio “Giocatore più amato nella storia del Barça“.

Un riconoscimento a tratti scontato e che conferma ancora una volta il legame tra la Pulga e la città blaugrana. A margine dell’evento il campione argentino ha rilasciato alcune dichiarazioni.

Messi ha esordito dicendo: “Abbiamo vissuto tante cose insieme belle e meno belle, ma è normale che in una carriera così lunga non tutto sia rose e fiori e che si attraversino momenti difficili“.

Il numero 10 attualmente in forza all’Inter Miami ha aggiunto: “Va bene così, è la mia casa, il mio posto, la mia gente. Mi sarebbe piaciuto fare tutta la mia carriera lì senza dover andare in un altro club“.

“L’addio è stato duro, porterò per sempre con me bei ricordi”

La Pulga ha proseguito dicendo: “Purtroppo, le cose sono andate diversamente, ma rimarrà per sempre il ricordo di tutti i momenti che abbiamo condiviso. Sono grato per questo“.

L’addio al Barcellona di Messi non è stato semplice: “Ho dovuto lasciare il club senza pubblico a causa dell’anno della pandemia, quindi è stato anche un anno atipico. Ho tanti bei ricordi, quindi grazie mille a tutta la gente di Barcellona. E, ovviamente, anch’io ho un affetto molto speciale per tutto questo“.

“Tornerò a Barcellona da tifoso”

Leo Messi ha concluso confermando la sua voglia di tornare nella città che lo ha reso grande: “Ovviamente tornerò. Sarò presente allo stadio come un tifoso qualsiasi, seguendo la squadra, il club, e facendo il tifo come tutti gli altri. Per il momento resterò negli USA ancora per qualche anno ma torneremo a Barcellona, perché, come ho sempre detto, è il mio posto, la mia casa“.