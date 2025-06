Accordo tra il club francese e l’UEFA per la partecipazione alla competizione europea: il comunicato del Lione.

L’Olympique Lione è retrocesso in Ligue 2 ma potrebbe comunque disputare l’Europa League. Come raccontato nei giorni scorsi, la DNCG (Direzione nazionale di controllo e gestione) ha infatti stabilito la retrocessione del club francese a causa della situazione finanziaria della società.

La decisione, che vede protagonista il club francese, infatti, era stata ‘preannunciata’ lo scorso 15 novembre. Sul campo, però, il Lione ha conquistato l’accesso alla prossima Europa League. Una competizione che il club francese vuole disputare. Ecco quindi l’accordo con l’UEFA.

Il Lione potrà giocare l’Europa League solo in caso di esito favorevole del ricorso. In altre parole, vedremo il club francese tra le squadre partecipanti della prossima competizione UEFA solo se sarà riammesso in Ligue 1.

Di seguito il comunicato del Lione.

In Europa League solo se riammesso in Ligue 1: il comunicato del Lione

Il club francese ha reso noto l’accordo con l’UEFA tramite un comunicato ufficiale: “L’Olympique Lyonnais ha completato la procedura di sostenibilità finanziaria e ha firmato un accordo con l’Organo di Controllo Finanziario dei Club UEFA.

Il club potrà quindi partecipare all’Europa League della prossima stagione, a condizione che l’appello contro la decisione del DNCG abbia esito favorevole. L’OL desidera ringraziare i rappresentanti UEFA che lo hanno assistito in questo processo”.