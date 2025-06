Tutte le novità dirigenziali dell’Olympique Lione dopo la retrocessione in Ligue 2: dal cambio presidente ma non solo

Dopo la notizia della retrocessione in Ligue 2 dell’Olympique Lione a causa degli ingenti debiti, sono arrivate novità importanti per quanto riguarda il quadro societario del club francese.

Il nuovo presidente e amministratore delegato di Eagle Football Group è Michele Kang, membro del Consiglio di amministrazione del club dal 2023.

Inoltre, Michael Gerlinger, attuale Direttore Sportivo del Gruppo, è diventato il nuovo amministratore delegato dei francesi.

Si è dimesso dai suoi incarichi dirigenziali invece John Textor, ex presidente (proprietario di Botafogo, Daring Brussels e, ancora per poco, del Crystal Palace) e membro del Consiglio di amministrazione.

Lione, le novità dirigenziali: presidente e non solo

“Stiamo entrando in un periodo critico per l’OL. Non vedo l’ora di lavorare a stretto contatto con Michael, il management dell’OL e il Consiglio di amministrazione per supportare il club durante tutta la procedura del DNCG“, ha detto la nuova nominata Michele Kang. La neo presidente gestirà dunque il processo di appello del club per cercare di evitare la retrocessione. Risultato che, se dovesse essere conseguito, permetterebbe ai francesi anche di partecipare alla prossima Europa League.

“Michele Kang è un’imprenditrice, investitrice e filantropa americana. Ha dedicato la sua carriera alla creazione di aziende che sfidano lo status quo, aiutando al contempo gli altri a realizzare il loro sogno americano attraverso il suo successo personale. Michele è entrata a far parte del consiglio di amministrazione dell’Olympique Lyonnais nel 2023 ed è la terza maggiore azionista dell’OL, nonché l’azionista di maggioranza della squadra femminile dell’OL“, si apprende sulla nuova figura del presidente del Lione.