Il Lione resta in Ligue 1: vittoria in appello contro la retrocessione

Il Lione resta in Ligue 1 dopo la vittoria in appello arrivata nelle scorse ore

Il Lione rimane in Ligue 1: la Commissione d’appello del DNCG ha annullato la decisione presa in primo grado. E dunque, il club resta nella massima categoria francese. Ma non solo: l’Olympique Lione, dopo il sesto posto dello scorso anno, potrà giocare anche l’Europa League che aveva conquistato nella scorsa stagione

La gioia del Lione è stata poi confermata da un comunicato diramato dalla società. “L’Olympique Lyonnais accoglie con favore la decisione odierna della DNCG di mantenere il Club in Ligue 1”.

La nota prosegue. “L’OL ringrazia la Commissione d’appello per aver riconosciuto l’ambizione della nuova dirigenza del Club, determinata a garantire una gestione seria in futuro”.

La società ha poi deciso di menzionare tutte le figure legate al club. Dipendenti, giocatori, partener e non solo. “La nuova dirigenza, supportata dall’impegno e dalla dedizione dei nostri azionisti e finanziatori, è estremamente grata per tutto il sostegno ricevuto sia all’interno che all’esterno del Club, compresi i suoi sostenitori, dipendenti, giocatori, partner e funzionari eletti”.