È arrivata la squalifica per Paulo Fonseca dopo il testa a testa contro l’arbitro nella gara tra il Lione e il Brest

Lunghissima squalifica per Paulo Fonseca. L’ex Milan, infatti, dopo il testa a testa con l’arbitro in Lione-Brest, è stato qualificato fino al 30 novembre prossimo.

La commissione disciplinare della LFP ha quindi optato per una squalifica di nove mesi per l’allenatore portoghese.

Fonoseca, poi, non potrà accedere allo spogliatoio della sua squadra prima della partita e all’intervallo prima del 15 settembre.

L’ex Milan, ovviamente, non potrà essere nemmeno in panchina durante le gare.

Il testa a testa con Benoît Millot in Lione-Brest

L’episodio che ha visto il testa a testa tra l’arbitro Benoti Millot e Paulo Fonseca risale a Lione-Brest dello scorso 2 marzo. L’arbitro ha espulso l’ex Milan dopo le proteste per un controllo VAR per un possibile rigore per i biancorossi nei minuti finali.

Una volta che l’arbitro ha tirato fuori il cartellino rosso Paulo Fonseca ha perso la testa arrivando testa a testa con il direttore di gara francese.