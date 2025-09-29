Capolista con il PSG, difesa di ferro e numeri da record: Fonseca si sta prendendo la sua rivincita al Lione

Il Lione ha iniziato la stagione 2025-26 con il piede giusto. Sotto la guida di Paulo Fonseca, Les Gones hanno conquistato 6 vittorie nelle prime 7 partite stagionali in tutte le competizioni.

Un risultato che non si vedeva dal 2009/10. In Ligue 1, il Lione ha vinto 5 delle prime 6 gare: un rendimento che mancava addirittura dal 2008/09.

Ma il dato più impressionante è legato alla solidità difensiva: il club francese ha mantenuto la porta inviolata in 5 delle prime 6 partite di campionato.

Nessun’altra squadra nei cinque principali campionati europei ha fatto meglio in termini di clean sheet, mentre solo la Roma ha subito meno reti (1). Con 3 gol incassati, il Lione è tra le squadre più solide d’Europa alla pari di Arsenal, Crystal Palace, Milan, Bayern Monaco e Borussia Dortmund.

Una difesa tra le migliori d’Europa

Fonseca ha costruito una squadra compatta, ordinata, con automatismi ben studiati e messi in atto. Ciò lo dimostra anche l’ultima partita di Ligue 1 contro il Lille. Il Lione, infatti, è riuscito a non subire gol in casa della squadra di Bruno Génésio, vincendo per 0-1.

Il clean sheet ottenuto al “Pierre Mauroy” ha interrotto la serie di 60 partite consecutive dei padroni di casa con almeno un gol segnato. Un curioso incrocio del destino: quella striscia era iniziata proprio con Fonseca in panchina del Lille nel 2023.

Fonseca si sta prendendo la sua rivincita

Alla guida del Lione, Fonseca si sta prendendo la sua rivincita dopo un anno tormentato. I numeri sono dalla sua parte, infatti, con una media di 1,96 punti a partita da quando è tornato in Francia, Fonseca sta vivendo una delle esperienze più fruttuose della sua carriera, seconda solo al periodo allo Shakhtar Donetsk (2,37).

Con numeri da grande squadra e una filosofia chiara, il Lione di Paulo Fonseca sta ritornando tra le grandi del calcio europeo. Se il buongiorno si vede dal mattino, la stagione 2025-26 potrebbe riportare Les Gones ai vertici del calcio francese e non solo.