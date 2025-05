Lione, Fonseca: “Futuro? Sono fiducioso, stiamo già lavorando alla prossima stagione”

Le dichiarazioni di Paulo Fonseca sul suo futuro al Lione e sull’addio del capitano del club francese Alexandre Lacazette.

Le parole di Paulo Fonseca nell’ultima conferenza stampa stagione prima della partita contro l’Angers. L’appuntamento è fissato sabato 17 maggio alle ore 21:00.

Tra i tanti temi trattati dall’ex Milan non mancano i ringraziamenti per il capitano Lacazette che lascerà il club a fine stagione. E poi un punto sul suo futuro al Lione.

“Non sarò qui per cinque mesi. Ho un contratto di oltre due anni e voglio continuare a costruire le condizioni necessarie per realizzare il nostro obiettivo“, ha esordito.

Prosegue poi: “Stiamo già lavorando alla prossima stagione. Sono molto ottimista. Ho grande fiducia nel nostro presidente e nel nostro direttore. Sono fiducioso per il futuro“.

Lione, le parole di Fonseca

Fonseca continua parlando dell’addio del capitano: “Ho parlato con Lacazette oggi. È vero, questa sarà la sua ultima partita con noi. Sarà un ulteriore stimolo per la squadra. Ha fatto cose magnifiche per questo club“.

Infine conclude: “È un grande professionista, mi è piaciuto molto lavorare con lui. Dobbiamo giocare una grande partita per lui, merita di fare una bella figura“.