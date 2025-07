Arrivata l’ufficialità sulla partecipazione di Lione e Crystal Palace alle prossime competizioni europee

La Uefa con un comunicato ufficiale ha fatto chiarezza sulla partecipazione alle coppe europee di Lione e Crystal Palace per la prossima stagione.

Di seguito la nota ufficiale: “La Prima Camera della CFCB aveva avviato un procedimento contro il Crystal Palace e l’Olympique Lyonnais a causa di un potenziale conflitto con la norma sulla proprietà multi-club prevista dall’articolo 5 del Regolamento sulle competizioni per club UEFA. Il 9 luglio 2025, l’istanza di appello dell’autorità francese di controllo finanziario (DNCG) ha deciso di non retrocedere l’Olympique Lyonnais in Ligue 2. Di conseguenza, e in seguito alla valutazione da parte della CFCB di tutte le altre condizioni rilevanti incluse nell’accordo transattivo , l’Olympique Lyonnais non sarà escluso dalle competizioni UEFA per club 2025/26 (vedere il comunicato stampa del 30 giugno 2025). Di conseguenza, la Prima Camera del CFCB ha proseguito la valutazione della documentazione presentata dall’Olympique Lyonnais e dal Crystal Palace e ha concluso che i club avevano violato, al 1° marzo 2025, i criteri di proprietà multi-club previsti dall’articolo 5.01 del Regolamento sulle competizioni per club UEFA.”

La decisione ufficiale: “Per questo motivo, e in conformità con le disposizioni stabilite negli articoli 5.02, 5.03 e 5.04 del Regolamento delle Competizioni per Club UEFA, la Prima Camera del CFCB ha deciso: di accettare l’ammissione dell’Olympique Lyonnais alla UEFA Europa League 2025/26; e di rifiutare l’ammissione del Crystal Palace alla UEFA Europa League 2025/26 e di accettare l’ammissione del Crystal Palace alla UEFA Conference League 2025/26.

La presente decisione può essere impugnata dinanzi al Tribunale Arbitrale dello Sport, ai sensi degli articoli 62 e 63 dello Statuto UEFA.”

Ricordiamo che John Textor è proprietario di entrambi i club e ciò implica che le due squadre non possano competere all’interno dello stesso torneo.