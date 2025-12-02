La partita di Europa League tra Lille e Young Boys non versaràà mandata in onda in Francia a causa di uno sponsor: tutti i dettagli

Sponsor, marchi pubblicitari e penali sono sempre più al centro del calcio moderno. A maggior ragione stando alle ultime vicende in Francia. Secondo quanto filtra, infatti, ai tifosi del Lille non sarà possibile vedere la sfida di Europa League contro lo Young Boys.

La motivazione? Il problema è lo sponsor della squadra svizzera “Plus500” (avuta in passato anche da squadre italiane), una piattaforma di investimento che l’AMF, l’Autorità francese dei mercati finanziari, ha giudicato “a rischio”, tanto che nel Paese dal 2016 ne è proibita la pubblicità, pena una salatissima ammenda.

In Francia ad avere i diritti televisivi del torneo è Canal+, che però al momento ha deciso di non trasmettere l’incontro – in programma alle 18:45 di giovedì 11 dicembre – per non dover pagare una multa da 100mila euro.

Le parti sono al lavoro per trovare un accordo, ma sembrano esserci problemi.

Young Boys-Lille non sarà visibile in Francia: i dettagli

Canal+, la già citata emittente televisiva francese, ha cercato in queste settimane una soluzione, ma il club svizzero ha categoricamente escluso la possibilità di coprire il logo del suo sponsor.

A questo punto l’emittente televisiva ha avvertito il Lille e la Uefa: se queste sono le condizioni, non trasmetterà l’incontro. Una vera beffa per tutti i tifosi di Girourd e compagni che non potranno andare in trasferta e che quindi, per il momento, non potranno vedere la loro squadra giocare.

La questione, però, andrà risolta in maniera definitiva, perché si ripeterà anche il 22 gennaio quando, sempre alle 18.45, lo Young Boys ospiterà il Lione. E se gli svizzeri dovessero andare avanti nella competizione?