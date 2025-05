Le parole dell’attaccante canadese Jonathan David che sui social ha annunciato l’addio al Lille dopo cinque stagioni con il club francese

Con un lungo video postato sui suoi social, l’attaccante del Lille Jonathan David ha annunciato l’addio al club.

Filmato in cui il giocatore canadese, che passato cinque stagioni nella squadra francese, ha ringraziato tutti i suoi compagni e i tifosi.

Confermata dunque la decisione del calciatore di voler provare una nuova esperienza calcistica.

Sullo sfondo anche il Napoli, interessato al giocatore. Gli agenti dell’attaccante, come vi avevamo racontato, sono stati in città. La trattativa appare però lunga e complessa, che sarà chiariata in base alle richieste dell’entourage del canadese.

Jonathan David lascia il Lille: il messaggio di addio

“Ogni storia ha un inizio e una fine. È tempo per me dei saluti. Qui ho passato 5 stagioni incredibili, non sempre facili. Spero di avervi portato un po’ di gioia con i miei gol, oltre ai due trofei che abbiamo vinto insieme, che vi hanno portato piacere“, ha detto l’attaccante con i video sui suoi social.

E ha poi continuato: “Vorrei ringraziare tutti i miei compagni di squadra, tutti gli allenatori, lo staff, i medici, i tecnici e tutti coloro che hanno speso del tempo con me in questo club. Grazie per tutto quello che mi avete lasciato a livello personale in questi anni“.

Futuro

L’attaccante, nel video, ha poi comunicato: “Infine ringrazio voi tifosi. Non abbiamo avuto il migliore degli inizi ma mi avete sempre supportato, anche nei momenti più complicati“.

Per concludere: “Sarete sempre nel mio cuore. Vi ringrazio dal profondo del mio cuore per tutti i fantastici momenti che abbiamo condiviso e per non aver mai mancato di incoraggiare me e i miei compagni“. Resterà da capire ora quale sarà la prossima meta del giocatore classe 2000.