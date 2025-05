Ligue 1, che bagarre per la Champions! Cinque squadre in tre punti

Bandierina Ligue 1 (Imago)

Nel campionato francese è accesissima la lotta per qualificarsi alla prossima edizione della Champions League

Sogni, speranze, rincorse: la Champions League è tutto questo, e qualificarvisi per ciascuna squadra è tutt’altro che banale.

Importanza sportiva ma anche economica, accedere alla miglior competizione europea o rimanerne fuori fa tutta la differenza del mondo.

È per questo che ogni anno, quando si avvicina il finale di stagione, tutte i club che ne hanno l’opportunità danno il massimo per provare ad arrivarci: lo stiamo vedendo in Serie A, dove la lotta è più accesa che mai, ma anche la Ligue 1 non è da meno.

Nel campionato francese a fare da contraltare all’inesistente lotta al titolo c’è una grande bagarre per la Champions, che vede addirittura cinque squadre in tre punti.

Lotta accesissima

Partiamo da una premessa: essendo la Ligue 1 fuori dalla top 4 nel ranking UEFA delle leghe, la suddivisione dei piazzamenti europei è differente da quella di Serie A, Premier, Liga e Bundesliga. In questo senso, le prime tre accedono direttamente alla prima fase della Champions, mentre la quarta deve passare dai playoff. E considerando che il primo biglietto lo ha staccato ovviamente il PSG, ne restano solamente tre.

E allora è bagarre totale tra le varie squadre, che giornata dopo giornata stanno dando vita a una contesa straordinaria. Al momento a occupare le posizioni dalla 2 alla 4 sono il Marsiglia di De Zerbi, il Monaco e il Nizza: qualora il campionato dovesse finire oggi, le prime due avrebbero l’accesso garantito alla League Phase, mentre i rossoneri sarebbero qualificati all’ultimo turno dei playoff.

Adrien Rabiot, centrocampista Marsiglia

La situazione

La distanza è però minima, anche perché lo stesso Nizza si trova a pari punti con Lille e la sorpresa Strasburgo – al momento rispettivamente in zona Europa League e Conference. Poco più indietro il Lione di Paulo Fonseca, che nelle ultime settimane ha rallentato dopo una grande rimonta ma che è comunque lontano solo tre punti. Due giornate al termine del campionato: ne vedremo delle belle.

PSG – 78 punti Marsiglia – 59 punti Monaco – 58 punti Nizza – 57 punti Lille – 57 punti Strasburgo – 57 punti Lione – 54 punti

* 1ª-3ª: Champions League, League Phase / 4ª: Champions League, Playoff / 5ª: Europa League / 6ª: Conference League