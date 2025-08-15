Ligue 1, cinque giovani da seguire nella nuova stagione

Ecuador, Kendry Paz (Imago)

Riparte la Ligue 1: ecco 5 talenti che potrebbero esplodere nella prossima stagione.

Sta per iniziare una nuova annata calcistica: la Ligue 1, insieme a Liga e Premier League, riprenderà già questo fine settimana.

Nella scorsa stagione il PSG di Luis Enrique ha dominato incontrastato e, anche quest’anno, dopo aver vinto anche la Supercoppa Europea, parte con i favori del pronostico. Attenzione però alle possibili sorprese, perché molte squadre si sono rinforzate, in particolare Monaco e Marsiglia.

Ecco cinque talenti che potrebbero emergere nel prossimo campionato, al via venerdì 15 agosto con Rennes-Marsiglia.

Jeremy Jacquet (Rennes)

Il primo talento di questa lista è Jeremy Jacquet, difensore centrale classe 2005, alto 1,90 m, che attualmente gioca nel Rennes. Nonostante la giovane età, ha già disputato 18 presenze in Ligue 1 e 17 in Ligue 2 con la maglia del Clermont Foot, dove ha siglato anche due gol.

Jacquet è dotato di una grande falcata e, grazie alle ottime doti fisiche, non ha paura di difendere alto. È molto abile nel recupero sul lungo: sa spingersi in avanti e potrebbe essere un interprete perfetto del “braccetto” di destra in una difesa a tre. Per intenderci, può essere paragonato a Yann Bisseck.

Marius Broholm (Lille)

Un altro talento che potrebbe sorprendere nella prossima stagione di Ligue 1 è Marius Broholm, fantasista ventenne norvegese che può agire da trequartista, ma soprattutto sulla fascia destra. È stato prelevato dal Lille per circa 6 milioni di euro dal Rosenborg, un investimento importante con cui i “Dogue” hanno voluto anticipare la concorrenza di altri top club europei.

Broholm ha tanta classe e qualità, ma anche concretezza: nella stagione 2023/24 di Eliteserien ha firmato 8 gol in 29 presenze, mentre in quella in corso (ancora non terminata) aveva già messo a segno 5 gol e 3 assist in 11 presenze. Ora dovrà confermarsi in uno dei top 5 campionati europei e fare uno step ulteriore, ma le qualità per diventare un crack nella prossima stagione di Ligue 1 non gli mancano.

Lille, Marius Broholm (screen)

Kendry Paez (Strasburgo)

Adesso parliamo di un talento puro: Kendry Páez, nato nel 2007 a Guayaquil, in Ecuador. Páez sembra avere tutto per essere definito un predestinato. Le sue qualità e la grande personalità hanno convinto il Chelsea a versare 20 milioni di euro nelle casse dell’Independiente del Valle per assicurarsi il trequartista appena diciottenne. Nella prossima stagione, però, giocherà in prestito nello Strasburgo, club satellite dei “Blues”.

Paéz ha esordito a soli 16 anni nella Serie A ecuadoriana e, proprio al debutto contro il Mushuc Runa, ha trovato il gol che ha fissato il punteggio sul 3-1. Inoltre, è l’esordiente più giovane nella storia della nazionale ecuadoriana, con cui ha indossato anche la maglia numero 10. Parliamo di una possibile “future star” del calcio europeo: un mancino di grande qualità, capace di segnare e servire assist, con un’intelligenza calcistica sopra la media.

Mohamed-Ali Cho (Nizza)

Spostiamoci in Costa Azzurra, dove nel Nizza gioca un’ala offensiva di nome Mohamed-Ali Cho, che dovrebbe vivere l’annata della sua definitiva consacrazione. Mancino, francese classe 2003, è cresciuto nei vivai di PSG ed Everton prima di esordire tra i professionisti con l’Angers nelle stagioni 2020/21 e 2021/22. Successivamente è passato alla Real Sociedad, dove in un anno e mezzo non è riuscito a imporsi, segnando solo un gol in 21 presenze. A gennaio 2024 è tornato in Francia, al Nizza, per 10 milioni più 2 di bonus, ottenendo subito una maglia da titolare.

Cho è dotato di grande rapidità e preferisce giocare a destra per accentrarsi e calciare o imbucare i compagni con il suo preciso mancino. Ha qualità ed estro, ma incide ancora troppo poco: nell’ultima stagione ha segnato solo 3 gol e servito 4 assist. Tuttavia, vista la sua tecnica, questa potrebbe essere la stagione della definitiva esplosione, in un Nizza deciso a sorprendere e puntare a una qualificazione europea.

Kevin Danois (Auxerre)

Il quinto e ultimo talento di questa lista è Kevin Danois, centrocampista ventunenne francese, ma nato in Guadalupa, dell’Auxerre. Cresciuto nel settore giovanile biancazzurro, si è affermato nella scorsa stagione, diventando un punto di riferimento con 22 presenze quasi tutte da titolare, nonostante un paio di infortuni che lo hanno limitato.

Danois è una mezz’ala moderna, bravo in fase di interdizione, molto forte fisicamente ma capace di partecipare anche alla fase offensiva, grazie a un buon senso dell’inserimento. In carriera ha segnato diversi gol, soprattutto nelle giovanili, ed è molto duttile, avendo ricoperto più ruoli a centrocampo. Dopo essere diventato un punto fermo dell’Auxerre ed essere cresciuto esponenzialmente nell’ultima stagione, ora dovrà confermarsi e alzare ulteriormente l’asticella, aiutando l’“AJA” a centrare la salvezza.