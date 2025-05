Ligue 1, i verdetti del campionato e la classifica finale

Gigio Donnarumma (IMAGO)

Si chiude la stagione di Ligue 1: tutti i verdetti e la classifica finale del campionato francese

Con le sfide disputate oggi – sabato 17 maggio -, termina il campionato francese.

Le 18 squadre della Ligue1 sono scese in campo in data odierna per affrontare la 34esima e ultima giornata del loro campionato, andando a delineare quelli che sono i verdetti per zona Europa e zona retrocessione.

Chi si è qualificato alle coppe europee? Chi invece è retrocesso?

Di seguito, l’analisi approfondita.

I verdetti del campionato francese

Il PSG ha vinto il campionato ormai da diverse giornate, ma dietro la lotta per le competizioni europee era più infuocate che mai. La scorsa settimana il Marsiglia di De Zerbi e il Monaco si erano assicurati la qualificazione alla prossima Champions League, e a loro si è unito il Nizza, che dovrà però passare dai play-off. Il Lille, quinto, va in Europa League, mentre dal 6° posto in giù tutto dipende da chi vincerà la Coppa di Francia. Qualora dovesse trionfare il PSG, il Lione (6°), andrà in Europa League e lo Strasburgo in Conference. Se a vincere dovesse essere invece il Reims, lo S rimarrebbe fuori dall’Europa e lo Strasburgo accederebbe ai playoff di Conference League.

Campione: Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain Champions League (Fase a gironi): Marsiglia, Monaco

Marsiglia, Monaco Champions League (Playoff): Nizza

Nizza Europa League: Lille, Reims se vince la Coppa di Francia , Lione se il Psg vince la Coppa di Francia

Lille, Reims , Lione Conference League : Lione se il Reims vince la Coppa di Francia , Strasburgo se il Psg vince la Coppa di Francia

: Lione , Strasburgo Playout: Reims, Metz (Ligue 2)

Reims, Metz (Ligue 2) Retrocesse: Saint-Etienne, Montpellier

La classifica finale di Ligue 1

Paris Saint-Germain: 84 punti Marsiglia: 65 punti Monaco: 61 punti Nizza: 60 punti Lille: 60 punti Lione: 57 punti Strasburgo: 57 punti Lens: 52 punti Brest: 50 punti Tolosa: 42 punti Auxerre: 42 punti Rennes: 41 punti Nantes: 36 punti Angers: 36 punti Le Havre: 34 punti Reims: 33 punti St.Etienne: 30 punti Montpellier: 16 punti