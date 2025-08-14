Liga 2025-2026, la guida al campionato

Tutto quello che c’è da sapere sulla stagione 2025-2026 de La Liga.

Tutti contro il Barcellona. Una storia che si ripete in Liga anche alla vigilia dell’inizio della stagione 2025-2026 che prenderà il via venerdì 15 agosto.

Dopo aver conquistato campionato, Supercoppa e Coppa del Re nella scorsa stagione, i blaugrana non intendono fermarsi come specificato da Flick: “Nella nuova stagione lavoreremo duro e senza scuse. Vogliamo vincere tante partite e tanti titoli. Ancora una volta, grazie di cuore. Visca el Barça y visca Catalunya!“.

I principali rivali però rimangono i due club della capitale spagnola: Real e Atletico Madrid. Per i Blancos inizia una nuova era targata Xabi Alonso, una vecchia conoscenza che ha sostituito l’attuale ct del Brasile Carlo Ancelotti. Sponda Atleti invece si continua con il Cholo Simeone, ormai una certezza sulla panchina dal dicembre 2011.

Gli anni passano ma la rivalità tra questi tre club non cambia. Potrebbero però esserci nuove sorprese e stravolgimenti di aspettative dopo il mercato e la preparazione in vista della nuova stagione.

Liga, le favorite e le outsider

Come detto, la corsa al campionato è contesa tra tre squadre ormai da vent’anni. Dalla stagione 2004/05 nessuno oltre Barcellona, Real e Atletico Madrid è riuscito a portare a casa lo storico trofeo spagnolo. Xabi Alonso e il Cholo Simeone tenteranno quindi di strappare la corona ai ragazzi di Flick, guidati dal nuovo numero dieci Lamine Yamal, per tornare sul gradino più alto del trono di Spagna.

Attenzione però alle possibili sorprese. Dopo diverso tempo nelle retrovie della classifica, Celta de Vigo e Rayo Vallecano hanno ottenuto il settimo e ottavo posto conquistando rispettivamente un posto in Europa e in Conference League. Senza dimenticare Athletic Bilbao e Villareal ormai da anni nei gradini alti de la Liga.

I nuovi acquisti più attesi

Anche quest’anno ci sono stati diversi movimenti di mercato in Liga. I Blancos non si sono risparmiati nemmeno questa volta. All’ombra del Bernabéu infatti è arrivato Alexander Arnold che con la maglia del Liverpool ha vinto tutto negli ultimi anni: dalla Premier League, passando per la Supercoppa d’Inghilterra fino alla Champions League. Ma non si può dimenticare l’arrivo di Dean Huijsen. Ai nostri microfoni, nel documentario “Don’t call it Cinderella, il suo nome è Bournemouth”, l’ormai ex difensore centrale delle Cherries aveva dichiarato: “Il mio obiettivo è vincere tutto”. Da qui il trasferimento nella sua squadra del cuore, quella che tifava già da bambino, il sogno di una vita: il Real Madrid.

Si realizza un desiderio anche in casa blaugrana con l’arrivo di Marcus Rashford. Dopo un passato al Manchester United e la parentesi all’Aston Villa nella scorsa stagione il classe ‘97 è arrivato in prestito al Barcellona. E come si legge dal comunicato ufficiale, “l’accordo include anche un’opzione per l’acquisto dell’attaccante inglese”. Tornando a Madrid, sponda Colchoneros, attenzione anche a Giacomo Raspadori. L’attaccante reduce dalla vittoria dello Scudetto con la maglia azzurra ha salutato così Napoli pronto alla nuova avventura all’Atletico Madrid: “Ve voglio bene guagliù”.

L’albo d’oro delle ultime cinque stagioni

2024/25: Barcellona

2023/24: Real Madrid

2022/23: Barcellona

2021/22: Real Madrid

2020/21: Atletico Madrid