Liga 2025 2026, guida alle possibili sorprese del campionato spagnolo

Oggi al via la nuova Liga 2025/2026

Si apre ufficialmente la caccia al Barcellona campione in carica. Oggi si torna in campo dopo il Mondiale per Club con l’inizio della nuova stagione per i campionati europei. Liga spagnola: un campionato che si preannuncia da subito apertissimo e pieno di sorprese.

Tra cambi di panchine e rivoluzioni di mercato, gli equilibri dello scorso anno sembrano essere saltati ed è meglio lasciare da parte ogni previsione. Il Real Madrid in cerca di riscatto, l’Atletico Madrid sotto una rivoluzione totale e il Barcellona desideroso di riconfermarsi anche quest’anno. I presupposti per una grande stagione di Liga ci sono tutti, ma occhio a escludere le sorprese che in un campionato come quello spagnolo sono sempre dietro l’angolo.

Infatti negli ultimi anni sono sempre di più le cosidette outsider che hanno saputo dire la loro in un campionato storicamente dominato dalle tre squadre sopra citate. Chi seguendo il proprio credo e l’appartenenza come l’Athletic Club o la Real Sociedad, chi puntando su giocatori in cerca di riscatto come il Betis e chi invece ha fatto della progettazione e degli acquisti mirati il proprio marchio di fabbrica stupendo e non poco nelle ultime annate come il Rayo Vallecano e l’Osasuna.

Il mercato delle spagnole quest’anno ha portato tanto ricambio e parlato più internazionale del solito. Infatti sono stati molti i club che hanno pescato in campionati come la Premier League e la Serie A per rinforzarsi. Da Rashford a Raspadori, passando per Huijsen e Alexander Arnold fino ad arrivare alla stellina Franco Mastantuono, questi gli acquisti più rilevanti pronti a far divertire i tifosi e ad alzare il tasso tecnico della Liga.

Corsa all’Europa, occhio alle sorprese

Negli anni la Liga ci ha abituato a grandi storie. Dalla super annata del Girona del 2023/24 che lottò per il campionato per più di metà anno, all’arrivo in Europa di squadre come Celta Vigo e Rayo Vallecano (che disputeranno rispettivamente Europa e conference league) che fino all’anno prima erano invischiate nella lotta salvezza. Un campionato che ha sempre saputo dare un ricambio di squadre in lotta per le posizioni europee e che da qualche anno ci ha abituato sempre più a belle sorprese.

Ai nastri di partenza, oltre a Real Barcellona e Atletico, le favorite per un posto in Champions sono Athletic Club e Villarreal. I baschi sono riusciti a mantenere i propri pezzi pregiati nella rosa andando a puntellare con qualche acquisto mirato i ruoli scoperti, mentre il Villarreal nonostante la perdita di Alex Baena, andato all’Atletico Madrid, ha saputo sostituirlo e rinforzarsi. Occhio però alle possibili sorprese rappresentate da Betis e Real Sociedad.

Continuità, riscatto e voglia di stupire: caccia degli ultimi posti per l’Europa

Betis e Real Sociedad sono sicuramente tra le rose da seguire più attentamente, con gli andalusi che vogliono confermarsi dopo la scorsa stagione nonostante la perdita di qualche elemento e con i baschi invece a caccia di riscatto dopo la delusione della scorsa annata. Leggermente dietro ma con ottime possibilità di risalita invece Celta Vigo, Rayo Vallecano, Osasuna, Mallorca. Le prime due quest’anno affronteranno la doppia competizione che potrebbe creare non pochi problemi a livello di gestione e rosa con l’Osasuna e Mallorca che invece potrebbero approfittarne se dovessero confermarsi sui livelli dello scorso anno.

Discorso differente per Valencia e Siviglia. Entrambe le squadre infatti da anni vivono situazioni turbolente a livello economico finanziario e di classifica. Lo scorso anno il Valencia ha saputo reagire e rimettersi in sesto dopo un avvio di stagione shock, arrivando in una metà classifica tranquilla. Quest’anno la situazione sembrerebbe esser leggermente migliorata con la squadra che vuol provare pian piano a ricostruire. Il Siviglia invece sembra essere entrato in un baratro senza fine. E se le ultime annate non hanno fatto ben sperare i tifosi, l’inizio di questa sembrerebbe esser un incubo: inizierebbero la stagione ,a oggi 14 agosto, con solo 12 giocatori tesserati per un problema di tetto salariale.

Da Mastantuono a Baena, da Reis a Moleiro: quanto talento in Liga

Tra nuovi volti e vecchie conoscenze della Liga, alla ricerca delle possibili sorprese di quest’anno. Il colpo più atteso a livello di estro e fantasia è sicuramente quello della giovane stella del Real Madrid arrivata dal River, Franco Mastantuono. Il talento ha incantato mezza Europa con le sue giocate nell’ultima Copa Libertadores, portando le Merengues a puntare su di lui. Un colpo eccezionale che però dovrà scontrarsi con l’incredibile abbondanza del Real in quella zona di campo, avendo già Arda Guler. Real Madrid che inoltre arriva a questo campionato con una delle consapevolezze più belle del Mondiale per Club data da Garcia, che adesso vorrà dire la sua anche in campionato.

Nell’altra parte di Madrid invece si attende con ansia Alex Baena. Vincitore delle olimpiadi con la Spagna, rappresenta insieme a Raspadori il colpo dell’estate Colchonera. Giocatore intelligente e duttile che può giocare in tutte le zone della tre quarti, un jolly nelle mani di Simeone. Da tenere assolutamente d’occhio anche Moleiro e Reis. Il primo, arrivato dal Las Palmas al Villarreal per sostituire il sopra citato Alex Baena, è un esterno veloce e abile nel dribbling che fa della tecnica la sua migliore qualità. Reis, 19enne difensore centrale del Manchester City in prestito al Girona, è dotato di grande forza fisica unita a tempismo e velocità.

Interessante anche il ritorno di Bryan Zaragoza in Liga dopo l’esperienza al Bayern Monaco. L’esterno infatti aggiunge qualità ed esperienza nonostante la giovane età alla rosa del Celta Vigo, che si rinforza così in vista dell’Europa. Non sono possibili sorprese ma non si possono non nominare due ex Serie A da tenere d’occhio: Budimir e Muriqi. Entrambi ormai da anni sopra la doppia cifra stabilmente possono essere l’arma in più per l’Europa per Osasuna e Mallorca. Chi stupirà di più?

A cura di Luca Jannone