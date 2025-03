Liga, una poltrona per tre: Barcellona, Real Madrid e Atletico in lotta per il titolo

Barça, Real e Atletico, tre squadre per la gloria. Da tanti anni di Liga non si assisteva a un campionato così equilibrato e competitivo dove ben tre club lottano a quasi 3/4 di stagione per il titolo. La forza determinante dell’attacco blaugrana, la classe dei singoli del Madrid e la garra difensiva dei colchoneros: tre peculiarità determinanti delle formazioni in lotta per il vertice.

I tre club si distanziano momentaneamente in classifica di soli due punti con Barcellona e Real Madrid a 54 e Atletico a 53 punti. Un momento particolare di stallo che potrà risolversi soltanto nelle prossime settimane anche per comprendere gli impegni e gli equilibri futuri tra campionato e Champions League, una competizione con cui la squadra di Carlo Ancelotti ha un certo feeling.

Madrid che non è protagonista solo in Liga 24/25 ma anche in Europa. Infatti, gli ottavi di finale della massima competizione europea metteranno dinnanzi i due club della capitale spagnola. Una sfida importante e sentita che sarà un crocevia stagionale per le due ambiziose società.

Ma attenzione al Barcellona. Quest’anno la squadra di Hans-Dieter Flick è una macchina da guerra. Il dato sui gol segnati dai blaugrana è clamoroso: 120 reti fatte in 39 partite con l’allenatore tedesco in panchina. Non è un caso, infatti, che Robert Lewandowski sia capocannoniere della Liga a quota 20 gol.

Pazza Liga: Real, Barca e Atletico in lotta per il titolo

Tre club, tre filosofie di calcio differenti con tre storie differenti. La Liga è contesa da Barcellona e Real Madrid, entrambe a 54 punti, e grande attenziona anche all’Atletico Madrid distante solo un punto a 53. Una classifica cortissima che rievoca il campionato 2006/07 con un torneo deciso solo all’ultima giornata dalla vittoria dei “blancos” di Fabio Capello.

Marzo sarà un mese decisivo per il futuro e gli equilibri così delicati del torneo. Domenica 16 al Wanda Metropolitano l’Atletico del Cholo Simeone attende proprio il Barça di Hans-Dieter Flick. Una sfida dalle aspettative di spettacolo molto elevate dopo un clamoroso 4-4 in Copa del Rey. Ma sappiamo benissimo che il campionato è un’altra storia…

Occhio al quarto incomodo: l’Athletic Bilbao

A sorpresa (e non si sa fino a che punto lo sia) ci potrebbe essere un’altra contendente per il primato: l’Athletic Bilbao. La squadra di Ernesto Valverde è imbattuto da ben 15 giornate: i “Rojiblancos” non perdono una partita in Liga dal 6 ottobre dal 2-1 di Girona e in casa è una macchina da gol. Non sono mancate le vittorie pesanti, come il 2-1 sul Real Madrid lo scorso dicembre. Infatti, i baschi vantano in classifica 48 punti, a -6 dal tanto sognato e agognato primo posto.

Proprio il Bilbao sarà il prossimo avversario della 26esima giornata dell’Atletico Madrid, una sfida fra la prima e la terza miglior difesa del campionato. Anche questo potrebbe essere un momento importante per la stagione dei baschi. Il titolo manca dal 1984, ma sognare, in fondo, non costa nulla. Basta crederci e a Bilbao in fondo lo sanno benissimo. Parola al campo.