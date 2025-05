Liga, i verdetti del campionato e la classifica finale

Si chiude la stagione di Liga: tutti i verdetti e la classifica finale del campionato spagnolo.

LaLiga spagnola è a un passo dal termine, tra sabato 24 maggio e domenica 25 si chiuderà definitivamente la stagione 2024-25.

Le 20 squadre de LaLiga sono scese in campo per disputare la 38esima e ultima giornata del loro campionato, andando a delineare quelli che sono i verdetti per zona Europa e zona retrocessione.

Chi si è qualificato alle coppe europee? Chi è retrocesso?

Di seguito l’analisi approfondita.

I verdetti del campionato spagnolo

L’unica cosa certa ormai da qualche giornata è la vittoria del campionato del Barcellona. Una lotta continua, fatta di sorpassi in classifica e match decisivi contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti che si deve accontentare del secondo posto. Guardando invece la parte finale della classifica vediamo la retrocessione del Valladolid con soli 16 punti totalizzati in 38 partite.

Campione : Barcellona

: Barcellona Champions League (Fase a gironi) : Real Madrid, Atlético Madrid, Athletic Bilbao, Villarreal

: Real Madrid, Atlético Madrid, Athletic Bilbao, Villarreal Europa League : Real Betis

: Real Betis Conference League :

: Retrocesse: Real Valladolid, Las Palmas, Leganés

La classifica de LaLiga

Barcellona 85 * Real Madrid 84 Atlético Madrid 73 * Atletico Bilbao 70 * Villareal 67 * Real Betis 60 Celta Vigo 53 Osasuna 52 Rayo Vallecano 52 Maiorca 48 Valencia 46 Real Sociedad 46 Getafe 43 Espanyol 42 Alavés 42 Girona 41 * Siviglia 41 * Leganés 40 Las Palmas 32 Real Valladolid 16

* una giornata in meno