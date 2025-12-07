Questo sito contribuisce all'audience di

Bayern, il gioiellino Licina può uscire. Milan e Juve in corsa, ma occhio al Portogallo: i dettagli

Luca Bendoni 7 Dicembre 2025
Adin Licina (IMAGO)
Adin Licina (IMAGO)

Adin Licina, talento classe 2007 del Bayern, può uscire: occhi di Juventus e Milan per il giocatore.

Adin Licina è considerato uno dei talenti più puri dell’academy del Bayern Monaco. Classe 2007, esterno d’attacco mancino che ama partire da destra, ha un sinistro di grande qualità ed è stato spesso aggregato alla prima squadra negli ultimi anni.

Eppure, la sua avventura in Baviera sembra arrivata ai titoli di coda. Come riportato dalla BILD, Licina è pronto a valutare le offerte già per gennaio, con diversi top club europei che hanno fiutato l’occasione.

La Serie A osserva con grande attenzione. Milan e Juventus si sono già mosse: con i bianconeri ci sono stati i primi contatti esplorativi, ma anche i rossoneri sono fortemente interessati al profilo del diciottenne.

Non c’è solo l’Italia, però: sirene importanti arrivano dal Portogallo, con Sporting CP e Benfica che studiano il colpo per anticipare la concorrenza.

Il futuro di Licina

La situazione è in evoluzione in vista del mercato invernale. Il talento tedesco può lasciare Monaco, ma a determinate condizioni: il Bayern conosce l’alto potenziale del ragazzo e non vuole perderne il controllo.

Per questo, i bavaresi valutano una cessione a cifre contenute ma mantenendo un’alta percentuale sulla futura rivendita, oppure inserendo un diritto di recompra.

Vincent Kompany, allenatore Bayern Monaco (IMAGO)
Vincent Kompany, allenatore Bayern Monaco (IMAGO)

Un futuro tutto da scrivere per Licina – punto fermo della Germania U19 – che spinge per un’esperienza all’estero dove trovare più spazio. Oltre a Italia e Portogallo, restano alla finestra anche club di Spagna e Olanda (piace anche all’Inter). Sarà decisivo il progetto tecnico: Licina è il nome nuovo su cui scommettere.