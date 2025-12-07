Bayern, il gioiellino Licina può uscire. Milan e Juve in corsa, ma occhio al Portogallo: i dettagli

Adin Licina, talento classe 2007 del Bayern, può uscire: occhi di Juventus e Milan per il giocatore.

Adin Licina è considerato uno dei talenti più puri dell’academy del Bayern Monaco. Classe 2007, esterno d’attacco mancino che ama partire da destra, ha un sinistro di grande qualità ed è stato spesso aggregato alla prima squadra negli ultimi anni.

Eppure, la sua avventura in Baviera sembra arrivata ai titoli di coda. Come riportato dalla BILD, Licina è pronto a valutare le offerte già per gennaio, con diversi top club europei che hanno fiutato l’occasione.

La Serie A osserva con grande attenzione. Milan e Juventus si sono già mosse: con i bianconeri ci sono stati i primi contatti esplorativi, ma anche i rossoneri sono fortemente interessati al profilo del diciottenne.

Non c’è solo l’Italia, però: sirene importanti arrivano dal Portogallo, con Sporting CP e Benfica che studiano il colpo per anticipare la concorrenza.

Il futuro di Licina

La situazione è in evoluzione in vista del mercato invernale. Il talento tedesco può lasciare Monaco, ma a determinate condizioni: il Bayern conosce l’alto potenziale del ragazzo e non vuole perderne il controllo.

Per questo, i bavaresi valutano una cessione a cifre contenute ma mantenendo un’alta percentuale sulla futura rivendita, oppure inserendo un diritto di recompra.

Un futuro tutto da scrivere per Licina – punto fermo della Germania U19 – che spinge per un’esperienza all’estero dove trovare più spazio. Oltre a Italia e Portogallo, restano alla finestra anche club di Spagna e Olanda (piace anche all’Inter). Sarà decisivo il progetto tecnico: Licina è il nome nuovo su cui scommettere.