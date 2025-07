Non solo Parma, anche l’Empoli su Liberali: la situazione

Il giovane talento del Milan, Mattia Liberali, oltre che dal Parma, è seguito anche dell’Empoli. La posizione del Milan

La società più interessata è il Parma. I rossoneri sarebbero intenzionati a inserire il calciatore nella trattativa per il difensore classe 2006 Giovanni Leoni.

Sul giocatore si è affacciato anche l’Empoli. Il club toscano punta molto sui giovani e potrebbe decidere di fare un importante investimento ora per trarne beneficio in futuro.

Il diciottenne, nell’ultima stagione ha disputato 8 partite in Serie C con il Milan Futuro. Il punto più alto della sua stagione è arrivato, però, il 15 dicembre scorso, data del suo esordio in Serie A contro il Genoa.